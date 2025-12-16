Abren investigación contra la juez de Barranquilla que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia

La Comisión De Disciplina Judicial ordenó la compulsa de copias contra Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla al otorgar libertad condicional a Emilio Tapia.

Se consideró que la Juez se expone a un posible actuar irregular por parte de la funcionaria judicial, por lo que se ordenó la compulsa de copias para que se reparta como queja disciplinaria.

Se conoció que este es el tercer proceso que se abre contra la Juez Claribel Onisa Fernández Castellón.

¿Por qué le concedió libertad a Emilio Tapia?

En la mañana de este martes, 16 de diciembre se conoció que la Juez consideró que Emilio Tapia cumplió con algunos requisitos para la libertad condicional y que se habría demostrado su buena conducta en la Cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

El 31 de octubre, Emilio Tapia había sido recapturado luego que la Juez en cuestión, Claribel Onisa Fernández, le había concedido libertad condicional.