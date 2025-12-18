Pequeños mineros de carbón en Boyacá denuncian incumplimientos del Gobierno tras acuerdos de agosto

La firma se dio dentro del acuerdo con los mineros que estaban en paro en Paipa. Foto | Gobernación de Boyacá

Persisten las alertas entre los pequeños mineros de carbón del municipio de Paipa ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno nacional a los compromisos adquiridos el pasado 7 de agosto, luego del paro realizado por este sector.

De acuerdo con el gremio, varios de los puntos concertados con el Ministerio de Minas y Energía no han sido ejecutados o se han cumplido de manera parcial, situación que ha derivado en el cierre de bocaminas y la pérdida de empleos en diferentes municipios de Boyacá y Cundinamarca.

Los representantes del sector señalan que los mayores obstáculos se presentan en los procesos administrativos ante la Agencia Nacional de Minería y Corpoboyacá, así como en el manejo de cargas tributarias, factores que, aseguran, impiden avanzar hacia soluciones estructurales para la crisis del sector carbonífero.

Como consecuencia de esta falta de avances, varios empresarios se han visto obligados a suspender operaciones, afectando directamente a decenas de trabajadores y generando un impacto social creciente en las regiones cuya economía depende de la minería del carbón.

Los pequeños mineros advierten que la situación actual es más compleja que la registrada meses atrás, con el cierre de entre 40 y 50 bocaminas y despidos masivos, lo que ha encendido las alarmas sobre el deterioro social en las zonas mineras de Boyacá y Cundinamarca.

A esta problemática se suma el descontento del gremio por la realización de un foro sobre Transición Energética en Paipa, al que no habría sido convocado el comité que firmó los acuerdos del 7 de agosto, lo que, según los mineros, profundiza la desconfianza frente al Gobierno nacional y las autoridades departamentales.

Finalmente, el sector indicó que, si bien en meses anteriores se canceló una deuda que mantenía la empresa Gensa con los mineros, actualmente se estaría acumulando nuevamente una cartera cercana a los 8.000 millones de pesos, situación que continúa agravando la crisis financiera del gremio.