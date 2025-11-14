El vapeo o cigarrillo electrónico dispara riesgos respiratorios severos, advierte un médico

Los usuarios de cigarillos electrónicos tienen un 25% más de probabilidad de tener enfermedades coronarias.

El médico Edgar José Rodríguez Cantillo, consultado por Caracol Radio, alertó sobre el creciente número de pacientes con afecciones pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos, una condición conocida popularmente como “pulmón de maíz” o EVALI, por sus siglas en inglés.

Según el médico, estas alteraciones se producen cuando las sustancias químicas presentes en los vapeadores —entre ellas aceites, saborizantes y compuestos ultrafinos— ingresan profundamente en los pulmones y desencadenan inflamación, daño alveolar e incluso fallas respiratorias agudas. Rodríguez Cantillo explicó que muchos de estos componentes no están diseñados para ser inhalados y, al calentarse, se transforman en partículas tóxicas que el cuerpo no logra procesar.

El médico advirtió que se están registrando casos en jóvenes sin antecedentes clínicos, lo que demuestra que el riesgo no depende de la edad ni del estado físico.

Llamó a fortalecer las campañas de prevención, a regular de manera más estricta la comercialización de estos dispositivos y a buscar atención médica inmediata ante síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, dolor torácico, fiebre o mareos, pues pueden ser señales tempranas de daño pulmonar relacionado con el vapeo.