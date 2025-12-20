Petro responde a Andi por decreto de emergencia: “corren a defender a megarricos de los impuestos”

El anuncio de una posible declaratoria de emergencia económica, ha generado varios cuestionamientos y reacciones de diferentes sectores.

Uno de ellos, fue el gremio de los empresarios, pues a través de una carta enviada a la Corte Constitucional, les solicitó la expedición de medidas urgentes para la suspensión provisional del decreto declaratorio del estado de emergencia económica.

La carta es firmada por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien advierte que existen otros mecanismos ordinarios para aliviar la situación fiscal del país como el recorte o el aplazamiento de gastos; y enfatiza en que una declaratoria de emergencia en este momento sería completamente inconstitucional.

“En el evento es que se decrete un estado de excepción sobre bases abiertamente inconstitucionales, estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de tales normas, para no generar perjuicios irremediables sobre los contribuyentes y la economía nacional”, señala la misiva.

¿Qué respondió el presidente Petro?

Ante la carta enviada a la Corte Constitucional y la petición de suspender una eventual declaratoria de emergencia económica el presidente Gustavo Petro respondió que: “ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos”.

Para el presidente, este anuncio les generó afán para evitar que las personas que tienen más dinero paguen más impuestos, pero olvidan lo importante, y es permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas, y subirle el salario a los trabajadores.

“Afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país; pero se estancan y demoran y bostezan y sacan escusas para no permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas”, señaló.