“Bomba fiscal” para el próximo gobierno: Mejía alerta que el gasto público no baja desde la pandemia

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Luis Fernando Mejía, quien se despide de Fedesarrollo, tras siete años en la dirección, expresó su profunda preocupación por la situación fiscal del país, calificándola como “una bomba fiscal para el próximo gobierno”.

Mejía, reconocido por su habilidad para explicar conceptos económicos complejos de manera sencilla, destacó que el aumento del gasto público post-pandemia ha llevado a un déficit fiscal del 7% del PIB, el doble de los niveles previos a la pandemia.

“El aumento del gasto público luego de la pandemia nunca volvió a disminuir y esto ha generado una presión muy importante en el déficit fiscal”, afirmó. Este incremento ha tenido consecuencias significativas, como la pérdida del grado de inversión en 2021 y un aumento en el costo del endeudamiento para la nación, que ahora se financia a tasas del 13% a 10 años, en comparación con el 7% antes de la pandemia. Esto, a su vez, encarece el crédito para empresas y hogares.

A pesar de las buenas cifras de empleo, Mejía advirtió que estas son una consecuencia natural del alto déficit. “Cuando el gobierno tiene un déficit sostenido del 7% del PIB, cuando vemos que en el tercer trimestre de este año el crecimiento del gasto público fue el 14% en términos reales, pues no sorprende que ese gasto esté moviendo la demanda agregada, generando empleo”, explicó.

Sin embargo, comparó esta situación con una “fiesta” que tendrá un “guayabo muy fuerte en el 2026″, ya que el gasto público actual es insostenible. Además, señaló que el 60% del nuevo empleo ha sido informal y de baja calidad, lo que lo hace inestable y vulnerable a futuros ajustes económicos.

Otro punto crítico abordado fue el “manejo errático del Ministerio de Hacienda”, con múltiples cambios de ministros. Mejía consideró que esta inestabilidad es “contraproducente” para la tranquilidad sobre el manejo de las finanzas públicas y las reglas de juego para los inversionistas. Más allá de los cambios, criticó el “desprecio a la regla fiscal” y el abandono de un manejo ortodoxo de la política fiscal.

