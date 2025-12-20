Benedetti descarta vínculo entre fumigaciones y emergencia económica y defiende decreto con impuesto

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que las recientes medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno, entre ellas el uso de drones para fumigación de cultivos ilícitos, no están relacionadas con la declaratoria de emergencia económica.

Así lo afirmó al responder cuestionamientos sobre si ambas decisiones hacían parte de una misma estrategia gubernamental.

“No”, respondió de manera tajante el ministro al ser consultado sobre un posible enlace entre las acciones de orden público y la emergencia económica.

Benedetti explicó que esta última obedece a una situación fiscal compleja derivada de la falta de una ley de financiamiento que permita atender compromisos clave del Estado, especialmente el pago de la deuda.

El jefe de la cartera política confirmó que el decreto de emergencia económica ya fue firmado el jueves por los ministros, aunque precisó que aún no ha sido radicado formalmente.

Según indicó, el objetivo central del decreto es establecer una estructura impositiva dirigida a los “megarricos”, en respuesta a las críticas de sectores de oposición y gremios empresariales que, a su juicio, han señalado erróneamente que la carga recaerá sobre la clase media.

Benedetti advirtió que lo que realmente está en riesgo es la estabilidad de la economía nacional. Explicó que, sin una ley de financiamiento que permita cubrir las obligaciones del Estado, aumenta el riesgo país frente a los bancos internacionales y se afecta la confianza de los mercados, incluyendo el comportamiento de los bonos.

El ministro señaló además que la Constitución establece que el pago de la deuda tiene prioridad sobre otros gastos, lo que podría poner en entredicho la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, como las obras viales de cuarta generación (4G). “Si no se paga la deuda, no habría recursos suficientes para las megaestructuras de obra civil”, advirtió.

En ese contexto, Benedetti defendió la declaratoria de emergencia económica como una herramienta necesaria para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas y garantizar la continuidad de proyectos estratégicos para el país.

Según el funcionario, la medida busca responder a una coyuntura excepcional y preservar la estabilidad económica, más que imponer nuevas cargas a sectores que no tienen la capacidad contributiva más alta.