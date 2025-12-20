Artesanos de Boyacá superaron los $214 millones en ventas durante Expoartesanías

La participación de Boyacá en Expoartesanías 2025 cerró con un balance altamente positivo tras alcanzar ventas por $214.779.009, resultado del trabajo, la creatividad y la tradición de los artesanos y productores del departamento que participaron en la feria realizada en Corferias, del 5 al 18 de diciembre.

Bajo el liderazgo de la gestora social, Daniela Assis, un total de 23 artesanos representaron oficios como cestería, tejeduría, cerámica, cuero, madera y amero, junto a seis exponentes de la agroindustria, quienes llevaron al público nacional e internacional una muestra auténtica del saber ancestral boyacense.

Como novedad, la marca Artesanías de Boyacá hizo presencia con un showroom de su colección de relanzamiento, elaborada en colaboración con artesanos del territorio, lo que fortaleció la identidad regional y amplió las oportunidades de comercialización.

Durante los 14 días de feria, productos como las ruanas artesanales, la cestería tradicional y los bocados típicos se posicionaron entre los más demandados por los visitantes, consolidando el reconocimiento del departamento como uno de los principales referentes artesanales del país.

Además de los resultados económicos, Expoartesanías se convirtió en un escenario estratégico para la generación de contactos comerciales, permitiendo a artesanos y productores agroindustriales proyectar la apertura de nuevos mercados con compradores y comercializadores tanto nacionales como internacionales.

El éxito de Boyacá en la feria más importante de artesanías de Latinoamérica reafirma al departamento como un territorio artesano, guardián de oficios tradicionales, creatividad y legado campesino, que hoy se proyecta con fuerza en los escenarios de mayor visibilidad cultural y comercial del país.