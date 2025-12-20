Alcalde de Bucaramanga responde a indagación de la Procuraduría por presunta participación política

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se pronunció frente a la indagación previa abierta por la Procuraduría General de la Nación, relacionada con una presunta participación en política a favor del hoy candidato al Senado, Jaime Andrés Beltrán.

En su declaración a Caracol Radio, el alcalde aseguró que su equipo jurídico ya conoce el proceso y que responderá conforme a la ley. “Estamos totalmente tranquilos de que no incurrimos en ningún tipo de irregularidad. Así como respondimos más de 29 demandas en época de campaña, atenderemos esta situación con fundamentos jurídicos y todo el acervo probatorio”, afirmó Portilla.

El recién elegido mandatario de los bumangueses manifestó que este tipo de actuaciones hacen parte de las dinámicas propias de la contienda política y advirtió que, en algunos casos, la justicia podría ser instrumentalizada para afectar proyectos y visiones de ciudad. Recalcó que su administración no representa colores políticos, sino un propósito común: “el desarrollo de Bucaramanga”.

Respecto a la incertidumbre que genera en la ciudadanía que existan procesos disciplinarios o jurídicos en contra de los mandatarios, después de vivir una elección atípica, Cristian Portilla respondió enviando un mensaje de tranquilidad, al señalar que la ciudad cuenta con estabilidad institucional y que su mandato no está en riesgo. “Pueden estar tranquilos de que Bucaramanga se va a fortalecer y que tendrán alcalde para los próximos dos años”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a los sectores de oposición para dejar atrás la campaña electoral y trabajar de manera conjunta. “El despacho está abierto para construir ciudad. Si a Bucaramanga le va bien, a todos nos va a ir bien”, concluyó.