¿Participó en política el alcalde de Bucaramanga Cristián Portilla? Procuraduría abre indagación

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa para establecer si se presentaron posibles irregularidades disciplinarias en un evento realizado en Bucaramanga, en el que habrían coincidido el alcalde electo de la ciudad, Cristián Portilla y el hoy candidato al Senado de la República, Jaime Andrés Beltrán.

De acuerdo con el comunicado oficial, el órgano de control busca esclarecer si en el evento, realizado el 14 de diciembre de 2025, cuando fue elegido como alcalde de Bucaramanga Cristian Fernando Portilla, habría compartido tarima con el exalcalde, Jaime Andrés Beltrán.

En dicho encuentro, según lo analizado por la Procuraduría, el alcalde electo habría realizado manifestaciones en favor de Jaime Andrés Beltrán, candidato al Senado por el movimiento Salvación Nacional.

Tras el análisis preliminar de los hechos, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa determinó que existen elementos suficientes para averiguar si se configuró una falta disciplinaria, identificar a los posibles responsables y precisar las conductas denunciadas.

Como parte de las diligencias, se ordenó oficiar a varias entidades, entre ellas la Alcaldía de Bucaramanga, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que remitan información relacionada con permisos, actos administrativos, registros audiovisuales del evento y la eventual inscripción del candidato al Senado para el periodo 2026–2030.

La Procuraduría solicitó certificar detalles sobre la elección atípica de la Alcaldía, la posesión del alcalde electo y la posible utilización de bienes, logística o recursos públicos durante el evento cuestionado.

“El ente de control indicó que también se validarán las publicaciones que a propósito del hecho señalado se encuentran disponibles en diferentes redes sociales y en las que, al parecer, hay varias alusiones al candidato al Senado” se lee en el comunicado.

La Procuraduría aclaró que esta actuación corresponde a una fase preliminar, cuyo objetivo es recolectar pruebas y determinar si hay mérito para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal. Mientras tanto, las autoridades involucradas deberán responder a los requerimientos dentro de los plazos establecidos.

“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, concluyó en su pronunciamiento oficial la Procuraduría General de la Nación.