Juez ordena a Daniel Quintero rectificar señalamientos contra el concejal Sebastián López

Medellín, Antioquia

El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín concedió la tutela presentada por Sebastián López Valencia, concejal de Medellín, y ordenó al exalcalde Daniel Quintero Calle rectificar varias afirmaciones publicadas el 26 de noviembre de 2025 en sus redes sociales. La decisión señala que las declaraciones del exmandatario vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante.

La tutela fue interpuesta el 27 de noviembre, un día después de que López exigiera públicamente una retractación con indicación de tiempo, modo y lugar sobre las afirmaciones. Quintero negó rectificarse el 28 de noviembre, lo que dio paso al fallo judicial.

Los señalamientos que el juzgado consideró infundados

El despacho concluyó que Quintero no aportó pruebas que sustentaran las frases que le atribuyó al concejal y que fueron divulgadas en Instagram, TikTok, Facebook y X. La sentencia ordena rectificar explícitamente que no existen motivos fundados para afirmar que López supuestamente dijo que tenía “controlada a la Procuraduría de Antioquia”, que “no le va a pasar absolutamente nada” o que “buscaría cómo joder” al exalcalde usando la Procuraduría.

El juez determinó que esas expresiones, sin sustento verificable, constituyen juicios de valor y no hechos ciertos, por lo cual vulneran el derecho al buen nombre del accionante.

Rectificación obligatoria en las mismas redes y con igual alcance

La sentencia ordena a Quintero publicar la rectificación en un plazo máximo de cinco días posteriores a la notificación, en los mismos canales y con la misma visibilidad del mensaje original: Instagram (@quinterocalle), TikTok (@quinterocalle), Facebook (Daniel Quintero Calle) y X (@QuinteroCalle).

El despacho también negó la pretensión de López que buscaba impedirle a Quintero emitir afirmaciones futuras sobre él, al considerar que no había una vulneración cierta en ese punto.



