Administración de Bello verifica estado de dos perros en Santa Rita tras denuncia difundida en redes

Medellín, Antioquia

Tras la difusión de un video en redes sociales que generó preocupación entre habitantes de Bello, autoridades municipales realizaron una visita de verificación en el barrio Santa Rita para evaluar el estado de salud y bienestar de dos caninos que aparecían en las imágenes.

Durante la inspección se examinó a un perro criollo macho de ocho meses de edad, no esterilizado, y a una hembra de raza bulldog francés, esterilizada.

Según el reporte técnico, en el examen físico no se identificaron lesiones aparentes ni signos visibles de maltrato. Ambos animales se encontraban clínicamente estables y no presentaron alteraciones de conducta.

El informe señala que los caninos mostraron un comportamiento alerta, social y dócil durante la evaluación, lo que permitió descartar afectaciones inmediatas a su bienestar en el momento de la visita.

En el procedimiento también se dejó constancia escrita de la verificación realizada y se recordó a los responsables el marco legal vigente en Colombia en materia de protección animal, contemplado en la Ley 1774 de 2016 y la Ley 84 de 1989, que establecen sanciones frente a conductas de maltrato o negligencia.

De acuerdo con lo manifestado por el propietario, la persona que aparece en el video corresponde a su madre, quien se encarga del cuidado ocasional de los animales.

Como resultado de la visita, se emitieron recomendaciones relacionadas con la tenencia responsable y el cuidado adecuado de los caninos, además de la firma de compromisos preventivos orientados a evitar situaciones que puedan afectar su bienestar o generar nuevas alertas ciudadanas