Chispas en poste de energía sería la causa de incendio en el barrio Porvenir de Bucaramanga

Un incendio registrado hacia la 1:15 de la tarde del martes 17 de diciembre dejó a una familia con graves afectaciones en su vivienda, en el barrio Porvenir de Bucaramanga, luego de que las llamas consumieran gran parte de la misma. Aunque no se presentaron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron totales, según denunciaron habitantes del sector.

De acuerdo con el pronunciamiento de la comunidad, el incendio habría sido provocado por una chispa eléctrica proveniente de un poste cercano, el cual aseguran, presenta desde hace tiempo un grave deterioro y una sobrecarga de cables de diferentes redes. Los vecinos indicaron que esta situación ya había sido advertida en reiteradas ocasiones a la empresa electrificadora, sin que hasta ahora se hayan tomado correctivos.

“Al parecer fue por una chispa eléctrica del posta, donde se le ha hecho un llamado a la electrificadora, que nos ayude a esta situación, porque hay varios postas que en la noche nos botan chispas. Se llama a la electrificadora y hacen caso omiso”, señaló Claudia Rojas Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Porvenir, quien advirtió que este tipo de emergencias podría repetirse si no se atiende de manera urgente el problema de cableado expuesto y en mal estado.

Ante lo ocurrido, los habitantes del sector hicieron un llamado tanto a la electrificadora como a la Alcaldía para que intervengan de inmediato y eviten una tragedia mayor.

“Hoy fueron solo daños materiales, pero no queremos esperar a que haya víctimas”, enfatizaron, insistiendo en que el incendio debe servir como alerta para que las autoridades adopten medidas preventivas, agregó Claudia Rojas, líder comunal.

Afortunadamente el cuerpo de Bomberos de Bucaramanga llegó a tiempo con tres máquinas contraincendios y evitó que la conflagración se extendiera a otras viviendas vecinas. Las autoridades confirman que se investigan las causas exactas de esta emergencia y reiteran el llamado a la prevención a toda la comunidad.