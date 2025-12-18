Denuncian presuntos hechos de corrupción cometidos por agente de tránsito en Girón

Bucaramanga

El exconcejal de Bucaramanga, Carlos Felipe Parra, denunció presuntos hechos de corrupción por parte de un agente de tránsito en el municipio de Girón pues desde febrero hasta la fecha habría impuesto más de 800 comparendos y en paralelo tiene una empresa familiar que se dedica a tumbar estas sanciones.

“Tiene reportados más de 800 comparendos, lo cual es una cifra bastante inusual, pero aún más inusual es que recibimos varias denuncias que muchos son a vehículos que están estacionados, o sea, absolutamente arbitrarias, pero cuando vamos a investigar un poco más encontramos que él con su familia son propietarios de organizaciones relacionadas con el mundo de la seguridad vial, donde se le ofrece a las personas la posibilidad de, entre comillas, tumbar el comparendo a cambio de 130.000 pesos“, denunció Parra.

Además, en la denuncia se advierte por parte del exconcejal que con este tipo de acciones se desvirtúa el fin que tienen este tipo de sanciones y que lo que busca finalmente es beneficio propio. Agregó que no es una situación que se presente solo en Girón sino también en Floridablanca y Piedecuesta.

“El incentivo para la imposición de comparendos arbitrarios es todo porque pues por el otro lado, digamos que ganan con tumbarlos. Lo que hay ahí es un atracadero. Entonces, pues nosotros lo que queremos destapar y y que se sepa es esto para que se tomen medidas”, añadió el exconcejal Parra.

Por ahora ni el agente de tránsito involucrado ni la secretaría de tránsito de este municipio se han referido a las denuncias de Parra.