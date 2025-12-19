Barranquilla

Sin luz este VIERNES 19 de diciembre en Usiacurí y Baranoa

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se realizarán trabajos eléctricos.

Cortes de energía - Air-e

La empresa Air-e Intervenida suspenderá el servicio de energía en diferentes sectores en los municipios de Usiacurí y Baranoa debido a trabajos eléctricos enmarcados en el mantenimiento preventivo.

Sin luz en Baranoa:

Para el caso del Baranoa, se presentará la interrupción del servicio en la urbanización San José, 11 de noviembre, Urbanización Villa Eleyla y El Encanto.

¿Dónde se irá la luz en Usiacurí?

Para avanzar en el plan de mantenimiento preventivo, este viernes 19 de diciembre se ejecutarán trabajos eléctricos en Usiacurí y en algunos sectores de Baranoa.

Las obras para la instalación de postes se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Durante los trabajos estarán sin suministro de energía los usuarios de la zona urbana y rural de Usiacurí, fincas y sectores en la vía Usiacurí – Baranoa.

