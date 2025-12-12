Fecode respalda debate de la mesada 14

Cúcuta

Los docentes a través de la Federación Colombiana de Educadores Fecode destacaron la discusión en el Congreso de la República para rescatar la mesada 14 que devolverá la pensión a un grueso numero de maestros en el país.

Aunque la discusión hasta ahora comienza, el ambiente y el respaldo del sector educativo se refleja en el propósito de lograr el cambio de un articulo de la constitución que permita ese beneficio.

“Este es de los proyectos emblemáticos que vamos a tener en esta legislatura, y que cada uno de ustedes, de los que va a acompañar este proyecto, se debe sentir orgulloso y le debe contar a los profesores de sus regiones que ustedes hicieron parte de devolverle a los profesores al magisterio de Colombia la mesada catorce. Que hace muchos años se perdió para ellos.”

Hugo Cárdenas representante de la organización sindical dijo que “en un buen momento el senado retoma una discusión que quedó aplazada desde el 2011 y vuelve a brindarle la posibilidad a los docentes que han quedado a la deriva”.

Indicó el líder sindical que “hoy lo que se busca es brindar garantías a quienes han logrado obtener este beneficio y reconocimiento que otorga la ley”.

A propósito del proyecto el senador Alejandro Carlos Chacón en la web del Senado dijo que el beneficio retorna para docentes nacionales, nacionalizados y territoriales:

“Esta ponencia y este proyecto lo que busca es restituir la mesada catorce a todos los docentes oficiales del país nacionales, nacionalizados y territoriales. Que vuelvan a recibir ese pago adicional cada año, ese derecho dentro del régimen especial del magisterio”.

Y aclaró que la medida será a futuro:

“Hoy el treinta y cinco por ciento de estos maestros vienen recibiendo la mesada catorce, y el sesenta y cinco por ciento de los maestros oficiales de este país lo habían perdido”.