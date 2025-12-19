Petro confirmó compra de un sistema antidrones y anunció que usará emergencia manifiesta al proceso

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego del ataque terrorista del ELN, sobre una Base Militar en Aguachica Cesar que dejó 6 soldaos muertos y al menos 32 personas lesionadas.

Según el jefe de estado, estas acciones suceden por la falta de un sistema antidrones priorizados para la fuerza pública.

“En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, aseguró Petro.

De otro lado el Ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que durante el 2025, se han contrarrestado alrededor de un 95% de ataques con drones, y afirmó que esta amenaza ha crecido rápidamente, que pone en grave riesgo la seguridad nacional.

“Por ello, el señor Presidente de la República autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la Primera Fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”, confirmó el jefe de la cartera de la Defensa.

El Ministro de Defensa ofreció hasta 200 millones de recompensa por información que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones.

El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población.



Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una Base Militar… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 19, 2025

Pronunciamiento

La Defensora del Pueblo Iris Marín, afirmó que el ELN sigue “decidido a mantener el país en medio del miedo y la zozobra”, tras el ataque al batallón militar de Aguachica, Cesar, que deja hasta el momento 6 uniformados fallecidos.

“No es admisible argumentar que el ataque se dirigió a un objetivo militar. El DIH no se hizo para justificar la guerra, sino para reducir el sufrimiento causado por los conflictos armados”, aseguró.