¿Hubo o no interferencia de la senadora Isabel Zuleta en operaciones militares? MinDefensa responde

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que no existió ninguna interferencia indebida por parte de la senadora Isabel Zuleta en las operaciones de la Fuerza Pública, tras una reunión sostenida entre la cúpula militar y policial y la congresista.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, el encuentro se desarrolló en un ambiente “franco, respetuoso y constructivo”, y permitió llegar a conclusiones clave sobre el funcionamiento institucional y la relación entre las distintas ramas del poder público.

Conclusiones de la reunión

En primer lugar, el ministro reiteró que la Fuerza Pública hace parte del poder Ejecutivo y que la autoridad se ejerce a través de una línea de mando clara, encabezada por el presidente de la República.

Por ende, de acuerdo con la información suministrada por la cúpula militar y tras el análisis conjunto con generales activos, Sánchez aseguró que no se evidenció ninguna actuación de la senadora Zuleta que hubiera afectado el normal desarrollo de las operaciones militares o policiales, ni que alterara las órdenes impartidas dentro de la cadena de mando.

El ministro también dijo que el Gobierno continuará empleando todas las capacidades del Estado contra los actores criminales, al tiempo que mantendrá una relación armónica con otras ramas del poder público, como el Congreso, al que reconoció su papel en el control político.

“Quedamos todos absolutamente tranquilos, aquí hicimos una reflexión muy constructiva, muy franca, muy respetuosa y el punto de encuentro es claro, todos queremos la paz, la seguridad, el progreso. Tal vez difieran en algunas cosas las estrategias o los conceptos. Frente a ello, ¿a qué hay que remitirse? Pues a lo que dice la Constitución y la ley”, aseguró.

Finalmente, Sánchez señaló que las actuaciones de la senadora Zuleta y su equipo se enmarcan en el ejercicio legítimo de sus funciones legislativas y de defensa de los derechos humanos, incluyendo la protección de la vida, el medio ambiente y el impulso de políticas para combatir la minería criminal.

Según el jefe de la cartera de Defensa, las acciones de la congresista no constituyeron en ningún momento una interferencia en la línea de mando ni en el actuar de la Fuerza Pública.