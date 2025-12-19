Medellín recibe el musical Canción de Navidad en el Teatro Pablo Tobón Uribe
Con Canción de Navidad, Medellín suma un atractivo más a su variada programación de fin de año, que incluye alumbrados, conciertos y actividades comunitarias.
El musical “Canción de Navidad”, inspirado en el clásico literario Cuento de Navidad del novelista inglés, Charles Dickens, se presentará en el Teatro Pablo Tobón Uribe entre el 18 y el 21 de diciembre de 2025 a las 8:00 pm, ofreciendo al público una experiencia artística que combina música, teatro y tradición.
Es una producción conjunta entre el Teatro Pablo Tobón Uribe, Comfenalco Antioquia y la Academia Musicreando, instituciones que han decidido sumar esfuerzos para llevar a escena un espectáculo que busca rescatar el espíritu navideño y acercar a las familias a un relato universal sobre la solidaridad, la esperanza y la transformación personal.
El legado de Dickens en clave musical
La historia, que narra la transformación del avaro Ebenezer Scrooge tras ser visitado por los fantasmas de la Navidad; pasada, presente y futura, se reinterpreta en esta versión con un lenguaje musical vibrante y una puesta en escena destinada para niños y adultos.
La obra no sólo revive un clásico de la literatura universal, sino que lo adapta al contexto contemporáneo, recordando que los valores de la empatía y la generosidad siguen siendo esenciales en tiempos de celebración.
Un regalo para la agenda cultural decembrina
Con Canción de Navidad, Medellín suma un atractivo más a su variada programación de fin de año, que incluye alumbrados, conciertos y actividades comunitarias. El montaje se proyecta como una oportunidad para que las familias se reúnan en torno al teatro y vivan una experiencia que combina entretenimiento y reflexión.