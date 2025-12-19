Medellín recibe el musical Canción de Navidad en el Teatro Pablo Tobón Uribe

Se reinterpreta en esta versión con un lenguaje musical vibrante y una puesta en escena. Foto: cortesía.

Medellín

El musical “Canción de Navidad”, inspirado en el clásico literario Cuento de Navidad del novelista inglés, Charles Dickens, se presentará en el Teatro Pablo Tobón Uribe entre el 18 y el 21 de diciembre de 2025 a las 8:00 pm, ofreciendo al público una experiencia artística que combina música, teatro y tradición.

Es una producción conjunta entre el Teatro Pablo Tobón Uribe, Comfenalco Antioquia y la Academia Musicreando, instituciones que han decidido sumar esfuerzos para llevar a escena un espectáculo que busca rescatar el espíritu navideño y acercar a las familias a un relato universal sobre la solidaridad, la esperanza y la transformación personal.

El legado de Dickens en clave musical

La historia, que narra la transformación del avaro Ebenezer Scrooge tras ser visitado por los fantasmas de la Navidad; pasada, presente y futura, se reinterpreta en esta versión con un lenguaje musical vibrante y una puesta en escena destinada para niños y adultos.

La obra no sólo revive un clásico de la literatura universal, sino que lo adapta al contexto contemporáneo, recordando que los valores de la empatía y la generosidad siguen siendo esenciales en tiempos de celebración.

Un regalo para la agenda cultural decembrina

Con Canción de Navidad, Medellín suma un atractivo más a su variada programación de fin de año, que incluye alumbrados, conciertos y actividades comunitarias. El montaje se proyecta como una oportunidad para que las familias se reúnan en torno al teatro y vivan una experiencia que combina entretenimiento y reflexión.