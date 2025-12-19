Llegan a Montería las embarcaciones de Businú, el primer transporte público fluvial del país

Llegan embarcaciones de Businú a Montería: así operaría el sistema de transporte fluvial en el río Sinú. Foto: Alcaldía de Montería.

El Ministerio de Transporte anunció que dos primeras embarcaciones del sistema Businú llegaron recientemente desde Cartagena a Montería y serán puestas al servicio de propios y visitantes en los próximos días. Se trata de un proyecto de transporte público fluvial sobre el río Sinú, esperado desde 2021, que busca transformar la movilidad urbana y fortalecer el desarrollo sostenible de la capital cordobesa.

Este proyecto busca beneficiar directamente a más de 95.000 personas, asimismo, dentro del proceso de implementación de Businú, se incluye además la construcción de tres embarcaderos: Rancho Grande, Centro Verde y Centro Calle 22, infraestructura que permitirá conectar distintos sectores de la ciudad

“La llegada de estas primeras embarcaciones demuestra que el Gobierno Nacional cumple. La Nación puso la mayor parte de los recursos porque creemos en una movilidad que integra territorios, dignifica a la gente y convierte los ríos en oportunidades reales de desarrollo para Montería”, agregó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Sobre estas embarcaciones

Las embarcaciones diseñadas y construidas por Cotecmar, contarán con la capacidad de transportar 36 pasajeros, 2 tripulantes y espacio para personas con movilidad reducida, asimismo, tendrán instalados paneles solares, siendo parte de las nuevas construcciones ecoamigables elaboradas por la Corporación.

“BUSINÚ”, un proyecto de beneficio social, tendrá un alto impacto en la economía de la región Caribe y el país, ya que permitirá la generación de 320 empleos directos y 960 empleos indirectos, así como también, 35.595 horas hombre y la integración de empresas nacionales como proveedoras de los equipos e insumos requeridos durante el constructivo.

“Con Businú estamos demostrando que el río Sinú no es solo nuestra identidad, sino también una oportunidad para movernos de manera sostenible y moderna. Estas embarcaciones simbolizan el futuro de Montería para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, agregó El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

Una alternativa de movilidad para los habitantes de Montería

El Businú es un sistema de transporte fluvial impulsado por la Alcaldía de Montería que busca mejorar la conectividad de las comunidades ribereñas a lo largo del río Sinú. Inspirado en modelos de transporte público eficiente y sostenible, el Businú representa una alternativa de movilidad segura, ecológica e inclusiva, que integra soluciones de infraestructura moderna con la preservación del entorno natural y la calidad de vida de los ciudadanos.

