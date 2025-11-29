Montería fortalece su futuro hídrico con la nueva ampliación de su principal planta de agua potable

Montería

La ciudad de Montería dio un paso decisivo en su desarrollo urbano con la inauguración de la ampliación del Centro de Producción de Agua Potable Sierra Chiquita, a cargo de la empresa Veolia.

Este proyecto, que entra en funcionamiento con un nuevo módulo de tratamiento de 340 litros por segundo, representa un avance crucial para la seguridad hídrica de la capital cordobesa.

La obra está diseñada para responder al acelerado crecimiento de la población y asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable para la totalidad de sus habitantes.

Uriel García Pereira, gerente general de Veolia Montería, destacó la trascendencia de esta infraestructura. “Esta inauguración es un hecho que reafirma la proyección que tiene Montería no sólo a nivel Caribe, sino también a nivel nacional”, afirmó.

García Pereira enfatizó la relación directa entre los servicios públicos y el desarrollo urbano, señalando que “hoy somos un ejemplo, podemos sacar pecho porque creemos en la ciudad y orientamos nuestros proyectos precisamente para el desarrollo de la misma”.

El gerente resaltó la calidad y longevidad de la nueva planta, indicando que “tiene una vida útil de más de 50 años” y que es un “proyecto muy especial para los monterianos porque pueden decir que tienen un excelente centro de producción de agua potable”.

Detalles de la ampliación

La ampliación técnica consistió en la construcción de dos módulos de tratamiento de agua, cada uno con una capacidad de 170 L/s, que en conjunto suman el incremento de 340 L/s.

Con esta adición, la capacidad de tratamiento específica de la Planta Sierra Chiquita experimenta un salto significativo, pasando de 900 L/s a 1.240 L/s.

A escala del sistema de distribución completo de Montería, la capacidad total se eleva ahora a 1.750 L/s. Este reforzamiento de la infraestructura proporciona una proyección de abastecimiento asegurado y estabilidad para la ciudad, con una proyección que supera el horizonte del año 2030.

Ampliar

Se percibirse en los hogares

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, se refirió a esta mejora tangible en el servicio. “Hoy seguramente muchas personas ya están viendo el cambio en sus casas, pero no saben por qué fue”, comentó el mandatario, explicando que la razón es “la construcción de este nuevo módulo de 340L/s”.

Kerguelén expresó su satisfacción por la inversión realizada y la alianza con Veolia, manifestando que se siente “muy contento de esta inversión, que no es menor, y de trabajar con Veolia como aliados por el bienestar de los monterianos”.

Los beneficios de esta significativa inversión se materializan en el fortalecimiento de los indicadores contractuales del servicio. Esto se traduce en un mayor excedente de capacidad tanto de producción como de distribución, una mejora sostenida en la calidad del agua que llega a los usuarios, la garantía de continuidad del suministro y una optimización en la presión del servicio.

Con la puesta en marcha de esta ampliación, Veolia consolida una infraestructura hídrica robusta y moderna para Montería, sentando las bases para satisfacer la demanda de agua de sus habitantes en las próximas décadas.