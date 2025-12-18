Acueducto de Bogotá recupera $74 mil millones de pesos por incumplimientos en la planta Wiesner

Bogotá D.C

El Tribunal de Arbitramento falló a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por el incumplimiento de un consorcio contratado para construir las obras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP- Francisco Wiesner, un proyecto fundamental para el abastecimiento de agua de la ciudad.

La decisión fue tomada el 15 de diciembre de 2025 y especificó que los contratistas responsables abandonaron los trabajos sin concluir, los cuales consistían en la ampliación de las unidades de filtración y obras complementarias de la Planta Wiesner.

Esta situación obligó al Acueducto a declarar la caducidad del contrato, ante el riesgo que significaba para la operación del sistema de abastecimiento de agua potable.

Las empresas vinculadas al proceso deberán pagar al Acueducto de Bogotá perjuicios por más de $67 mil millones de pesos, más los costos del arbitraje y las costas procesales, que elevan el valor a más de $74 mil millones de pesos.

“Esta decisión tiene un impacto directo en la ciudad al reconocer el incumplimiento del contratista que afectó la capacidad del sistema en momentos críticos, como en los periodos de alta demanda del servicio”, aseguró la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño.

La gerente añadió que la empresa no solo presta el servicio de agua potable, sino que también vigila que los recursos públicos destinados al agua se inviertan correctamente.

Además, el laudo estableció que las compañías de seguros deberán pagar el valor máximo asegurado, por $13.718 millones de pesos, adicional a los recursos ya reconocidos tras la declaratoria de caducidad del contrato.