Gobierno reporta millonaria inversión en agua en La Guajira en medio de alertas por baja cobertura

El Ministerio de Vivienda junto con la Superservicios informaron que han invertido más de $600.000 millones en proyectos de acceso al agua en La Guajira, beneficiando a más de 145.000 personas. Explicaron que estas inversiones se han concretado en proyectos como pilas públicas, rehabilitación y mejoramiento de sistemas existentes, así como iniciativas financiadas a través del Presupuesto General de la Nación.

“Esta coordinación con la Superservicios es importante porque dentro del plan de sostenibilidad de estas obras, se busca crear un instrumento jurídico que reconozca los aprovisionamientos y las pilas públicas, formas de organización mediante las cuales las comunidades han accedido históricamente al agua, pero que a veces no tienen cabida dentro del marco jurídico de la Ley 142 de prestación de los servicios públicos”, explicó la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique.

Millones de colombianos siguen sin acceso a agua potable

La Contraloría General de la República (CGR) en un informe reciente anunció que más de 5 millones de personas aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones carecen del servicio de recolección de basuras.

De acuerdo con la entidad, pese al paso de tres décadas desde la expedición de la Ley 142 de 1994, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas un 3,2%, en alcantarillado un 11,8% y en recolección de basuras un 16,1%.

Así mismo el organismo de control señaló que persisten las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, y en regiones como la Amazonía aseguran que mantienen niveles críticos de cobertura, ya que apenas el 46,8% de esta región tiene cobertura en acueducto.

Agregaron desde la Contraloría que habrá una reducción en el presupuesto para los recursos para agua, saneamiento y gestión de residuos, de 1,5 billones en 2025 a 0,7 billones en 2026.

