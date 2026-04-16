¿Qué pasa con los vuelos en El Dorado? Grupo Abra respalda decisión clave para la conectividad aérea

El Grupo Abra, holding o que agrupa a Avianca y Gol, respaldó la decisión de la Aeronáutica Civil de mantener las reglas internacionales para la asignación de slots —los horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos congestionados— en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y aseguró que esta medida aporta estabilidad al sector aéreo en Colombia.

La compañía señaló que la decisión mantiene la coherencia entre la normativa nacional y los estándares globales, en un momento importante para la operación aérea en el país, marcado por una alta demanda de vuelos y limitaciones de capacidad en la principal terminal aérea.

Según Abra, mantener este modelo bajo estándares internacionales permite que las aerolíneas tengan reglas claras para operar, especialmente en un aeropuerto como El Dorado, donde la asignación de estos horarios define gran parte de los vuelos nacionales e internacionales.

El CEO del grupo, Adrián Neuhauser, indicó que la estabilidad regulatoria es un factor relevante para avanzar en planes de inversión, fortalecer la conectividad y consolidar la operación aérea en Colombia.

El debate sobre la asignación de slots ha sido uno de los temas más sensibles dentro del sector, debido a la alta congestión del aeropuerto y a la necesidad de garantizar condiciones equitativas entre las aerolíneas que operan en el país.

Abra además indicó que, mantener estas reglas bajo estándares internacionales celebrando la decisión de la Aerocivil, permiten un uso más eficiente de la infraestructura aeroportuaria y facilita la planificación de las operaciones aéreas.

En esa línea, el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, se refirió al impacto que esta decisión podría tener para la compañía. Señaló que este modelo permitiría avanzar en la apertura de más rutas y mejores conexiones.

“Con estabilidad regulatoria y el apoyo financiero de Abra, podremos continuar con nuestro plan de crecimiento, apalancado en un pedido de más de 100 aviones A320 de última generación, para ofrecer más y mejor conectividad a mejores precios”, afirmó el presidente de Avianca.

Agregó que este escenario también podría traducirse en una mayor oferta de vuelos para los viajeros.

Un mensaje al mercado y al futuro del sector aéreo

Más allá del impacto operativo, Abra considera que la decisión envía una señal de estabilidad para el sector aéreo en Colombia, en un contexto donde la conectividad y la estabilidad del sector es clave para el turismo, el comercio y la movilidad de millones de personas.

La compañía también destacó que el monitoreo permanente de estos horarios contribuye a mejorar la eficiencia del sistema y reiteró su disposición de trabajar con las autoridades para fortalecer el desarrollo del transporte aéreo en el país.