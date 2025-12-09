Medellín avanza en acceso al agua potable: 12.736 familias beneficiadas

Medellín, Antioquia

A la fecha, 12.736 familias han sido conectadas formalmente a los servicios de acueducto y alcantarillado, alcanzando así el 25 % de la meta propuesta de 50.000 hogares durante el cuatrienio. Además de mejorar la calidad de vida, el acceso al agua potable representa una estrategia esencial de salud pública.

La Secretaría de Salud del Distrito de Medellín recordó que enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y la diarrea aguda están estrechamente relacionadas con el consumo de agua no tratada. “Garantizar el acceso al agua potable fortalece también la salud de todos los ciudadanos”, señaló Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín.

El programa ha priorizado sectores de difícil gestión, donde antes predominaban fuentes de agua sin control sanitario. A través de la modalidad de Abastecimiento Comunitario, ya se han beneficiado 2.814 hogares en zonas como Carambolas, Carpinelo 1 y 2, La Avanzada, Altos de la Virgen, Tanque Santa Elena, El Cristo, Blanquizal y 8 de Marzo. Este avance equivale al 33 % de la meta de 8.455 hogares prevista para el cuatrienio.

Otra línea del programa, Habilitación de Viviendas, permitió que 742 hogares de estratos 1, 2 y 3 accedieran a extensiones de redes locales de acueducto y alcantarillado, con la posibilidad de financiar su conexión hasta en 120 meses a través de la factura de servicios públicos. Los trabajos avanzan en barrios como Blanquizal, La Salle y La Isla.

En cuanto a las Conexiones domiciliarias nuevas, el programa ya registra 8.776 hogares beneficiados con soluciones legales y seguras en todas las comunas de la ciudad.

Agua potable con altos estándares de calidad:

EPM destacó que el suministro de agua potable se realiza bajo procesos con tecnologías avanzadas de potabilización, como desinfección ultravioleta, oxidación con dióxido de cloro y ozono, además de ultrafiltración. Estos procedimientos garantizan agua segura incluso en zonas de difícil acceso.

“Trabajamos para lograr una calidad del agua superior a los estándares normativos nacionales”, aseguró Rodolfo Mira Betancur, jefe de Potabilización de EPM.

El Distrito de Medellín recalcó que el programa no solo lleva agua, sino que salva vidas.

Los resultados así lo demuestran: en 2024 y lo corrido de 2025 no se han registrado muertes por diarrea aguda en menores de 5 años; los casos de hepatitis A, pese a un pico en 2024, solo dejaron tres muertes en ese año y ninguna en 2025; y no hay registros de cólera en el distrito.

Con una meta de 50.000 hogares conectados al finalizar 2027, el programa Unidos por el Agua reafirma el compromiso del Distrito y de EPM con la equidad, la salud pública y la dignidad de los ciudadanos de Medellín.