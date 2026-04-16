MinTrabajo adelanta inspección en instalaciones de aerolínea JetSmart en El Dorado

Caracol Radio conoció en primicia que en la mañana de este 16 de abril funcionarios del Ministerio de Trabajo llegaron hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado par realiza una inspeccción en la aerolínea de bajo costo JetSmart.

Al punte aéreo llegaron estos funcionarios tras denuncias de posibles temas que estarían poniendo en riesgo la seguridad operativa en varios proceso de la compañía chilena.

La visita fue solicitada por la organización sindical SINTRATAC, mediante un requerimiento enviado el pasado 6 de febrero, en el que se pidió una verificación directa en los aviones de la compañía.

Denuncias por higiene y funciones de tripulación

Según la comunicación enviada al Ministerio por parte de la organización sindical, se han identificado presuntas irregularidades en la operación.

“En diversas ocasiones las aeronaves presentan condiciones deficientes de higiene, incluyendo la presencia de insectos como cucarachas dentro de la cabina de pasajeros”, se lee en una comunicación conocida por Caracol Radio.

Además, el documento señala que, ante la falta de personal de limpieza, las tareas estarían siendo asumidas por la tripulación.

“La empresa no dispone de personal de limpieza suficiente durante los tránsitos entre vuelos, por lo que los Tripulantes de Cabina de Pasajeros serían obligados a realizar labores de aseo dentro de las aeronaves”.

Riesgos sanitarios y falta de protección

Uno de los puntos más críticos expuestos en la denuncia tiene que ver con las condiciones en las que se realizan estas labores:

“Estas labores se realizan sin el suministro adecuado y suficiente de elementos de protección personal (EPP), particularmente guantes, a pesar de que los trabajadores deben manipular residuos o realizar limpieza de superficies contaminadas, lo cual podría constituir un incumplimiento de las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo”, indica el documento.

El sindicato también advierte sobre posibles riesgos para los pasajeros.

“Los Tripulantes de Cabina deben cumplir funciones de servicio a bordo y ventas de alimentos y bebidas (…) inmediatamente después de haber realizado labores de limpieza, generando un posible riesgo sanitario tanto para los trabajadores como para los pasajeros”, aseguró la entidad.

Jornadas laborales bajo la lupa

La denuncia también pone el foco en las condiciones de trabajo de los tripulantes:

“En jornadas laborales de los TCP de hasta doce (12) horas en vuelos nacionales, los trabajadores no contarían con tiempos adecuados para alimentación o pausas, lo cual podría vulnerar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”.