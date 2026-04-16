Precio del dólar en Venezuela para HOY 16 de abril de 2026: Se mantienen las divisas al alza

De fondo: Billetes de 100 dólares norteamericanos, en donde aparece la figura de Benjamin Franklin. Arriba a la izquierda está la bandera de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este jueves de la tercera semana de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

El gobierno interino está llevando a cabo acuerdos petroleros y políticas comerciales para mejorar la capacidad productiva del país y ralentizar la inflación, a la espera de la definición de la política interna a los más de 100 días del mandato de Delcy Rodríguez.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 16 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 479,77750000 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 16 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el día anterior (478,58110000 bolívares)

Esta proyección aplica también para las principales divisas internaciones. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 565,98392120 bolívares.

565,98392120 bolívares. Yuan chino: 70,34860703 bolívares.

70,34860703 bolívares. Lira turca: 10,72191026 bolívares.

10,72191026 bolívares. Rublo ruso: 6,35256537 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 16 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada de este jueves de abril, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 507,7634 para compra - 555,7651 para venta

507,7634 para compra - 555,7651 para venta Banco Sofitasa: 483,5101 para compra - 485,8049 para venta

483,5101 para compra - 485,8049 para venta Banco Exterior : 483,3535 para compra - 478,5811 para venta

: 483,3535 para compra - 478,5811 para venta Banco Activo: 549,0912 para compra - 562,3279 para venta

549,0912 para compra - 562,3279 para venta Banesco: 555,2820 para compra - 483,2719 para venta

555,2820 para compra - 483,2719 para venta Otras instituciones: 539,8892 para compra - 573,2312 para venta

Entra en debate el aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

Consulte aquí: Venezuela: protesta por aumento salarial resulta en represión

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Avanzan acuerdos para el aumento de la producción de petróleo en Venezuela

La empresa energética española Repsol anunció este jueves 16 de abril que alcanzó un acuerdo con Caracas para “retomar el control de las operaciones” petrolíferas en Venezuela e “incrementar su producción” hasta un 50% en un año.

Así, Repsol estaría “preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años", si se siguen “dando las condiciones necesarias”, informó la empresa.

Téngase en cuenta que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la producción de petróleo de este país ha llegado a la cifra de 980.000 barriles diarios (b/d), un aumento del 14% respecto a la cifra reportada antes de la captura de Nicolás Maduro.

Esta cifra sigue siendo menor respecto al máximo histórico, el cual llegó a ser de un aproximado de 3 millones de b/d a inicios de siglo.

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