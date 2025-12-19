Estos son los dos cabecillas del ELN responsables del atentado al batallón de Aguachica

Colombia

Las autoridades avanzan en la investigación del atentado perpetrado contra un batallón militar en el municipio de Aguachica, Cesar, que dejó siete militares muertos y al menos 30 heridos, uno de los ataques más graves contra la Fuerza Pública en lo corrido del año.

De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, los presuntos responsables del ataque serían Alonso Contreras Ramírez, alias “A Fercho”, y José Sánchez Navarro, alias “ Wilser”, señalados cabecillas del Frente Camilo Torres Restrepo, estructura armada perteneciente al Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Alias “Fercho”, cabecilla de comisión

Alias Fercho es identificado como cabecilla de comisión del Frente Camilo Torres Restrepo, con una trayectoria criminal de más de 16 años dentro de la organización armada ilegal. Según los registros, habría ocupado cargos clave como integrante de redes de apoyo, responsable de finanzas y cabecilla de compañías armadas.

Las autoridades le atribuyen la orientación de múltiples acciones terroristas, entre ellas ataques con explosivos, francotiradores y hostigamientos contra la Fuerza Pública en los departamentos de Norte de Santander, Cesar y zonas del Magdalena Medio. En su contra existen órdenes de captura vigentes por delitos como rebelión, homicidio y terrorismo.

Alias “Wilser”, figura clave del frente armado

Por su parte, A. Wilser es señalado como cabecilla principal del Frente Camilo Torres Restrepo, con cerca de 20 años de permanencia en la estructura armada. De acuerdo con los informes, habría dirigido acciones terroristas contra unidades del Ejército y la Policía, además de secuestros, asesinatos selectivos y ataques con artefactos explosivos improvisados.

Su prontuario incluye operaciones armadas en municipios como Aguachica, El Carmen, González y Pelaya, y se le considera una pieza clave en la dirección militar, política y financiera del frente. También cuenta con procesos judiciales activos por terrorismo y otros delitos de alto impacto.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que el atentado contra el batallón de Aguachica habría sido planeado y orientado desde esta estructura armada del ELN, con el objetivo de golpear la capacidad operativa de la Fuerza Pública en el sur del Cesar.