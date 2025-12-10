Extienden horario nocturno en Cali para la temporada de fin de año

Horarios ampliados para la rumba en diciembre. / Foto Mala Maña Salsa Bar

La Alcaldía de Cali anunció la ampliación temporal del horario nocturno como parte de las medidas especiales para la temporada decembrina.

El decreto, establece que los establecimientos con permiso para expendio y consumo de licor podrán operar hasta las 4am. entre el 19 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Los negocios de solo venta de licor, como estancos y licoreras, mantendrán su horario habitual con cierre a la 1am. La administración caleña enfatizó que la modificación aplica exclusivamente para bares, discotecas y sitios dedicados al entretenimiento nocturno.

Además, los establecimientos deberán operar únicamente dentro de sus instalaciones y no podrán ocupar el espacio público de manera indebida.

Condiciones para operar

El decreto contempla exigencias adicionales relacionadas con el control del ruido. Los locales deberán contar con sistemas de insonorización y cumplir los niveles máximos permitidos por la normatividad ambiental, especialmente en sectores residenciales y zonas mixtas.

También será obligatorio garantizar un manejo adecuado de los residuos sólidos. Los establecimientos deberán implementar planes internos de recolección y almacenamiento para evitar afectaciones al entorno durante los horarios extendidos.

Según la Alcaldía, estas disposiciones buscan equilibrar la actividad económica nocturna con el bienestar de los residentes y el respeto por el entorno urbano durante la época de mayor afluencia turística.

Sanciones y vigilancia durante la temporada

Los establecimientos que incumplan las condiciones de la medida enfrentarán sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Estas incluyen multas económicas y cierres temporales, dependiendo de la gravedad y reincidencia de las infracciones.

La Policía de Cali, junto a los equipos de inspección, vigilancia y control, desplegará operativos en distintos corredores de entretenimiento nocturno.

Estas acciones incluirán verificaciones permanentes para garantizar el cumplimiento del horario y de las condiciones ambientales.