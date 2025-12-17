Se inicia la construcción del Hospital de Terrón Colorado, una obra histórica para la ladera de Cali

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y beneficiará a más de 91 mil usuarios.

Después de más de dos décadas de espera, comenzó la construcción del nuevo Hospital de Terrón Colorado, un proyecto que busca transformar la atención en salud para la población de la ladera de Cali.

El proyecto cuenta con una inversión de $30.657 millones, recursos provenientes del programa ¨Invertir para Crecer¨, y beneficiará a más de 90 mil usuarios en su área de influencia. La iniciativa fue aprobada por la Alcaldía y el Concejo de Santiago de Cali.

La nueva infraestructura contará con sótano y tres niveles, en los que se habilitarán servicios de urgencias, rayos X, consulta externa, laboratorio clínico, odontología, complementación terapéutica, intervención colectiva y áreas administrativas.

Una obra histórica para la ladera de Cali. Ampliar

Durante el inicio de las obras, el alcalde Alejandro Eder destacó que este proyecto hace parte de una apuesta más amplia por la recuperación de la ciudad, que incluye intervenciones en vías, escenarios deportivos, instituciones educativas y hospitales públicos.

Mayor capacidad de atención en salud

Con la nueva infraestructura, el Hospital de Terrón Colorado tendrá capacidad para atender más de 30 mil consultas externas al año y cerca de 90.000 atenciones en servicios de urgencias, observación y rayos X.

Además, se estima una producción anual de más de 36.700 consultas de urgencias, 5.246 atenciones odontológicas y 81.000 consultas de otras profesiones de la salud.

El secretario de Salud Pública, Germán Escobar, aseguró que durante el tiempo de construcción se garantizará la continuidad de los servicios, mediante la redistribución de la atención y del talento humano en otras IPS de la red pública.

Plan de contingencia para la atención

Debido al cierre temporal de la sede actual, desde el 13 de diciembre los servicios de urgencias y consulta externa fueron trasladados al Hospital Cañaveralejo y a la IPS Siloé. Allí se prestarán servicios de urgencias, observación, hospitalización, imagenología y consulta de urgencias.

Adicionalmente, se ampliaron los horarios de atención médica, de enfermería y odontología en las IPS Bellavista y Vistahermosa, y se adecuará la sede de la Junta de Acción Comunal de Terrón Colorado para habilitar servicios ambulatorios.

También se reforzará la atención especializada y el trabajo de los equipos extramurales en el territorio.

La nueva IPS Terrón Colorado será una infraestructura sismorresistente, ambientalmente sostenible y con accesibilidad universal, diseñada para mejorar las condiciones de atención tanto para los usuarios como para el personal de salud, fortaleciendo la red pública hospitalaria de la ladera de Cali.