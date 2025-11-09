Lula afirma que el acuerdo Mecosur -Unión Europe, simbolizará el rechazo al unilateralismo

Durante la instalación de la IV Cumbre CELAC - UE, que se lleva a cabo en Santa Marta, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE),sería una muestra del rechazo de ambos bloques al unilateralismo y una señal de fortalecimiento del multilateralismo.

En medio de su intervención, Lula destacó el potencial de ambas regiones para profundizar sus vínculos económicos y aseguró que el pacto comercial, negociado durante más de dos décadas, consolidaría una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

El mandatario brasileño, expresó su esperanza de que el acuerdo sea firmado el 20 de diciembre, durante la próxima Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, y recordó que su concreción implicaría la integración de un mercado de 718 millones de personas con un producto interno bruto (PIB), combinado de 22 millones de dólares.

Lula sostuvo que, el tratado, puede impulsar nuevas cadenas productivas y reducir la dependencia de América Latina como simple proveedora de materias primas, al tiempo que fortalecería la cooperación, la generación de empleo y el crecimiento sostenible.

“Necesitamos enviarle al mundo una señal de que dos regiones estratégicas como América Latina y Europea están comprometidas con una agenda prometedora. Una agenda de paz, cooperación, ampliación del comercio y las inversiones, generación de empleo y crecimiento sustentable”, aseguró el presidente Lula Da Silva.

El líder brasileño también advirtió sobre la fragmentación política en América Latina y el Caribe, y lamentó que las cumbres regionales se hayan convetido en “rituales vacíos”, marcados ´por la ausencia de los principales líderes y por la falta de avances concretos.