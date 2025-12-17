Rusia: hay condiciones reales para que la guerra continúe en 2026

El presidente Vladimir Putin durante la entrega de premios Sirius de Educación en Sochi, Rusia. (Foto: Contributor/Getty Images) / Contributor

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el Ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó “territorios históricos rusos” en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

“Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar”, dijo al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, “sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial” que comenzó hace casi cuatro años.

Condiciones reales para continuar la guerra

El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, aseguró que se dan “las condiciones reales” para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.

Al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia, Beloúsov pronosticó como “inevitable” el colapso del frente debido al avance imparable de las fuerzas rusas.

Misil hipersónico listo para funcionar

El presidente de Rusia anunció que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oréshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.

El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.

Este misil tiene una velocidad superior a Mach 10, es decir, sobre los 12.300 km/h, lo que le permite recorrer la distancia entre Kiev y Moscú en al menos una hora o llegar de Bogotá a Chía en 7 segundos.

Gracias a esta velocidad, resulta difícil de interceptarse y está equipado con al menos seis ojivas de submuniciones.

Corea del Norte, clave en la guerra

Putin agradeció al presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, por el envío de militares norcoreanos para combatir en la región fronteriza de Kursk tras la incursión ucraniana de agosto del año pasado y las labores de desminado tras la liberación de estos territorios.

“Quiero destacar el aporte de nuestros compañeros de armas norcoreanos. Por decisión del camarada Kim Jong-un, fueron enviados para participar en la liberación de la región de Kursk y combatieron valerosamente contra el enemigo hombro a hombro junto a los soldados rusos”, afirmó ante la plana mayor del Ejército ruso que celebra hoy su reunión anual.

Recordó que además, los efectivos norcoreanos “participaron en las extremadamente difíciles y de gran envergadura labores de desminado de las tierras liberadas de Kursk”.

“Es nuestro deber recordar por siempre a todos nuestros camaradas de armas caídos, apoyar a sus familias, a sus hijos, a sus padres”, aseveró, al llamar a guardar un minuto de silencio en honor a los mártires.