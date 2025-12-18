La Aleta del Tiburón se vistió de fiesta para celebrar la estrella 11 de Junior

Con banderas, fuegos artificiales, bengalas, tambores y camisetas rojiblancas, la Aleta del Tiburón fue el escenario perfecto para festejar la conquista de la estrella número 11 de Junior. La afición barranquillera desbordó su alegría y se unió a los jugadores para celebrar el reciente título obtenido por el equipo en la Liga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La fiesta comenzó en cuanto los jugadores, con el trofeo en mano, compartieron el momento con los hinchas que los apoyaron durante toda la temporada. La emoción estuvo a flor de piel, y cientos de barranquilleros se reunieron para ser parte de esta histórica celebración que reafirma al Junior como uno de los equipos más exitosos de Colombia.

Los hinchas expresaron su felicidad por el logro y reafirmaron su compromiso con el equipo, prometiendo continuar apoyándolos en la próxima fase de competencias internacionales.

Entre los asistentes, también estuvo presente Fuad Char Abdala, máximo accionista del club, quien aprovechó la ocasión para hablar sobre los planes del equipo para la Copa Libertadores 2026. Char Abdala señaló que, con la vista puesta en el torneo internacional, el club está evaluando la contratación de un defensa, un volante y un delantero de nacionalidad extranjera para reforzar la plantilla.

Por su parte, Christian Daes, CEO de Tecnoglass, aseguró que sería un error que el técnico Néstor Lorenzo no tenga en cuenta a José Enamorado para la Selección Colombia. Indicó que el técnico Lorenzo “estaría loco” si no convoca al diez de Junior a la ‘tricolor’. Además, respaldó la posible llegada de Luis Muriel y pidió mantener la base del equipo de cara a la Copa Libertadores.