Harold Santiago Mosquera no iría al América: Atención al equipo sudamericano donde jugaría

El futuro de Harold Santiago Mosquera tomaría un cambio abrupto, a pesar de que todo estaba muy adelantado para que el extremo bonaverense se convirtiera en nuevo jugador del América de Cali. El atacante tomaría rumbo a un club del exterior.

Según reveló el periodista Pedro Torres, Mosquera, de 30 años, tiene todo adelantado con Cerro Porteño de Paraguay, equipo que actualmente dirige el uruguayo Jorge Bava, con quien fue campeón en Santa Fe a mediados del presente año.

Pedido de Jorge Bava, Cerro Porteño acordó la llegada de Santiago Mosquera, extremo colombiano de 30 años, últimamente en Independiente Santa Fe.



Jugó 52 partidos en 2025, registró 9 goles y 11 asistencias. pic.twitter.com/DirPqlcNBy — Pedro Torres (@PepiTorres17) December 18, 2025

"Pedido de Jorge Bava, Cerro Porteño acordó la llegada de Santiago Mosquera, extremo colombiano de 30 años, últimamente en Independiente Santa Fe”, publicó Torres en su cuenta de X.

Mosquera termina su vínculo con Independiente Santa Fe a final del presente año y, por motivos económicos, no se pudo llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el equipo bogotano.

Harold Santiago Mosquera se encuentra en Santa Fe desde el año 2024, habiendo sido pieza clave para la conquista del título de Liga del 2025-I. En el remate del segundo semestre también fue fundamental para que el equipo Cardenal accediera a los cuadrangulares.

De concretarse, esta sería la cuarta experiencia internacional de Mosquera, quien ya había militado en el Dallas de la MLS, el Pachuca de México y el OFI del fútbol de Grecia.