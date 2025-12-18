Cali

Afectados por ataques terroristas tendrán beneficios tributarios

Más de 200 predios serán exonerados del pago del predial y el impuesto de Industria y Comercio

Son en total 206 predios entre viviendas y locales comerciales, los que se encuentran censados y en posibilidad de recibir este beneficio tributario para el 2025, 2026 y 2027.

La iniciativa fue propuesta por parte de la exconcejal Ana Leidy Erazo Ruiz y el concejal Carlos Andrés Arias Rueda, ante la administración, quienes plantearon el proyecto de acuerdo 066, que buscaba la exoneración de pago de impuesto a los afectados en sus inmuebles y negocios por los atentados del 10 de junio en el oriente y sur de la ciudad y del 21 de agosto en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

“El Concejo de Santiago de Cali aprobó un acuerdo mediante el cual se brindan beneficios tributarios a todas aquellas personas que fueron víctimas de los atentados terroristas entre los meses de junio y agosto de este año en nuestra ciudad. Estos beneficios tributarios van orientados a aliviar la carga de quienes sufrieron directamente las consecuencias de la violencia. Nosotros nos merecemos vivir en paz, merecemos una Colombia en justicia y en paz”, expresó el concejal Carlos Andrés Arias Rueda.

Después de dos debates se ajustaron los artículos y fue aprobado el proyecto por el Concejo de Cali. La exoneración será del 100% y no por porcentajes como se había planteado en un principio.

“Los 209 predios están ubicados así: en el barrio Manuela Beltrán 24 predios; en Los Mangos 8 predios; en el sector de Meléndez 5 predios y 172 más en el sector de Villacolombia y el barrio la Base. De ese total 61 locales son comerciales”, explicó el concejal Carlos Arias Rueda.

Quienes quieran acceder a beneficio, de exenciones tributarias de los impuestos Predial e Industria y Comercio, deberán enviar una solicitud a la alcaldía y comprobar que son parte de la población afectada.

En el caso del Impuesto de Industria y Comercio, para los contribuyentes que presenten sus declaraciones de manera bimestral, se tendrá en cuenta el bimestre 6 del 2025.

Cabe aclarar que “el proyecto no excluye a los beneficiarios del pago de la sobretasa ambiental y la sobretasa bomberil”, puntualizó el concejal Arias Rueda.

