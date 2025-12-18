Programas

Un hombre fue asesinado en el barrio Bellavista de Cúcuta

Al parecer, la víctima habría sido citada al lugar de los hechos.

Ataque sicarial en Cúcuta / Foto: Cortesía

Cúcuta.

Un hombre fue asesinado en un ataque sicarial registrado en la calle 33 con avenida 14 del barrio Bellavista.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en ese punto y fue abordada por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

De acuerdo con la información preliminar, se escucharon más de diez detonaciones. La persona fallecida no ha sido identificada y, según las primeras verificaciones, no residía en el sector. Vestía pantaloneta blanca, franela gris y tenis al momento del ataque.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el hombre habría sido citado en ese lugar, aunque este aspecto aún es materia de verificación dentro de la investigación.

