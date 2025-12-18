Fuad Char tras la undécima estrella del Junior: “Siempre nos quieren dar codazos desde Bogotá”

Junior continúa festejando su undécima estrella del fútbol colombiano. El equipo barranquillero recibió un homenaje en su ciudad este miércoles, luego de imponerse con contundencia en la final ante el Tolima, 4-0 en el marcador global.

Fuad Char, dueño del equipo, atendió a los distintos medios de comunicación en la previa del evento, expresando su felicidad por la obtención del título, refiriéndose a los posibles refuerzos que llegarán al equipo y a la situación de algunos jugadores, entre otras cosas.

¿Fue difícil conseguir la estrella?

“Jugamos sabroso, no sufrimos para nada”.

Su opinión del plantel

“Se entregaron unidos, ustedes los vieron con 10 hombres, las rechazaban todas”.

Un premio para la región

“Muy contento, sobre todo que la gente la goza mucho. La pelea de nosotros, la pelea de las regiones, siempre nos quieren dar codazos desde Bogotá y estas son las demostraciones de que somos un pueblo grande. Lo que está demostrando Barranquilla es un ejemplo para la nación y esto de Junior es un complemento de todo eso”.

¿Qué le dijeron los jugadores?

“Estaban contentos y ofreciéndome el campeonato”.

Planificación del 2026

“Vamos a manejar eso con el técnico. El campeonato comienza el 15 de enero, jugamos la Superliga con Santa Fe”.

¿Cómo se reforzará el equipo?

“Vamos a hacer algunos refuercitos, arriba, en el mediocampo, en la defensa, tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo”.

¿Ya tienen nombres en mente?

“No hay nombres, pero hay posiciones, queremos tener un defensa adicional, un volante en el mediocampo y queremos tener un delantero, delantero nueve nueve”.

¿Definida Cartagena como nueva sede?

“Sí”.

¿El nueve que llegue será extranjero?

“No tiene que ser, estamos apuntando a uno muy bueno, ojalá lo podamos traer”.

¿José Enamorado seguirá?

“No hay nada para Enamorado. Tiene contrato para todo este año 2026”.

¿Lo dejó satisfecho Enamorado?

“A todos, pero todo el grupo, todo el equipo. Los dos partidos con Tolima fueron una alegría total, tanto el partido del viernes como el partido del martes”.

¿Hubo premios para los jugadores?

“Siempre tienen unos premios gorditos”.

¿Luis Fernando Muriel es una opción?

“Dentro de lo que estamos mirando, no. No hemos visto a Muriel. Estamos mirando un nueve más joven”.

¿Comprarán a Mauro Silveira?

“Él está comprado, llegó comprado”.