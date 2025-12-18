Facatativá recibe histórico reconocimiento y prepara millonaria inversión deportiva

En medio de una ceremonia oficial llevada a cabo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, Facatativá fue galardonada como Ciudad Americana del Deporte, una distinción que se espera marque un antes y un después para la práctica deportiva en el municipio.

¿Por qué Facatativá es la Ciudad Americana del Deporte 2026?

Este galardón fue otorgado luego de la visita que realizó la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES) al municipio en octubre. En medio de dicha jornada, la delegación pudo observar de primera mano los esfuerzos del municipio cundinamarqués en materia deportiva.

En ese sentido, la ACES destacó la infraestructura deportiva, los programas de formación, procesos de inclusión, participación ciudadana y gestión institucional de Facatativá.

La asociación hizo una mención especial para el compromiso de la Administración Municipal y sus dependencias en la consolidación de una política pública consistente para el deporte y la recreación.

¿Qué significa el galardón para Facatativá?

De acuerdo con las autoridades locales, este reconocimiento habilita nuevas posibilidades en materia de cooperación internacional y visibilidad para Facatativá.

En ese sentido, desde la administración buscan impulsar una inversión cercana a los 6 milores de euros, a través de recursos propios y también con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca. Se espera que esto permita fortalecer el sector deportivo, modernizar los escenarios y crear más oportunidades para niños, joven y adultos.

“Este logro no habría sido posible sin la comunidad facatativeña: clubes, formadores, líderes deportivos y, especialmente, los niños, niñas, jóvenes y familias que participan activamente en los programas del Instituto. Este reconocimiento les pertenece a todos”, expresó la Alcaldía de Facativá.