Municipio de Cundinamarca organiza la primera ruta de ciclomontaña en bosque de ‘sietecueros’

La Alcaldía Municipal de Gutiérrez, Cundinamarca, anunció el lanzamiento de la primera ruta de ciclomontaña donde florecen cientos de árboles de ‘sietecueros’. El evento conocido como la Ruta del Cóndor se desarrollará el próximo domingo 17 de agosto.

Esta actividad consistirá en una travesía turística de naturaleza y deporte que aprovecha la temporada de floración del árbol insignia del municipio entre agosto y septiembre.

La Ruta del Cóndor recorrerá 32 kilómetros, rodeados por los bosques floridos de ‘sietecueros’, y es un evento organizado por la Alcaldía Municipal de Gutiérrez, la Cámara de Comercio y el grupo Origen de Egan Bernal.

Una travesía rodeada de bosques del árbol insignia del municipio

El nombre científico de los árboles ‘sietecueros’ es Tibouchina lepidota. El alcalde del municipio, Leonardo Acuña, explicó que “agosto es la temporada de floración. Este año, la naturaleza nos regala nuevamente este espectáculo de lilas y violetas en las veredas El Cedral, La Concepción y Salitres”.

Estos árboles crecen en Colombia en las tres cordilleras, entre 1,200 y 3,300 metros sobre el nivel del mar. También se conocen como ‘los árboles de Subachoque’.

Se cultiva en jardines de la región, pero la especie también se encuentra silvestre en zonas húmedas y nubladas del bosque altoandino. Su floración es de color magenta, que se va transformando en violeta al envejecer.

Estos árboles contribuyen a la producción de agua y la conservación de cuencas hídricas. El alcalde Acuña menciona que “la biodiversidad es uno de nuestros tesoros más grandes. Por eso estamos desarrollando proyectos de reforestación con esta especie, creando semilleros que nos permitan proteger y multiplicar este patrimonio natural”.

La Ruta del Cóndor: un evento deportivo y un espectáculo de la naturaleza

La Ruta del Cóndor cumple ocho años y se convierte en el único recorrido de ciclomontañismo rodeado por las especies de un bosque en plena floración, en un camino en el que los ciclistas pedalearán por montañas y páramos de la región.

El alcalde del municipio declaró que “esta ruta no es solo un reto deportivo: es un homenaje a nuestra biodiversidad y a la identidad de nuestro territorio”.

El evento incluye atención integral para los deportistas: implementación, pólizas, seguridad, logística, muestras culturales y una feria de mercado campesino en el casco urbano. Se espera la participación de grupos de Bogotá, Villavicencio y Acacías. Gutiérrez es un municipio cundinamarqués ubicado a 75 kilómetros hacia el suroriente de la capital.

Estas son las características de la Ruta del Cóndor 2025: