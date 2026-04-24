“Los que critican el muelle no han hecho nada por Buenaventura”: representante Manuel Salcedo

Sigue sobre la mesa la discusión por la administración del nuevo muelle turístico de Buenaventura, en medio de críticas de sectores sociales y del presidente Gustavo Petro porque quedó en manos de la Gobernación del Valle del Cauca.

El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo defendió la obra, que contempla una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos para impulsar el turismo del distrito y lanzó duros cuestionamientos a quienes se oponen.

“Los que están criticando el muelle de Buenaventura no han hecho nada por Buenaventura. No han llevado una sola obra de beneficio para la gente. En un acto politiquero lo que quieren es desconocer una obra que será muy importante para el turismo de Buenaventura”, afirmó el congresista.

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Salcedo defendió la legalidad del proyecto y señaló que la Gobernación cumplió con los trámites ante entidades nacionales para obtener los permisos, por lo que, según dijo, resulta contradictorio que hoy el presidente cuestione una obra autorizada por el mismo Gobierno.

“Después de haber agotado durante 9 meses un proceso ante el Ministerio del Interior, el Instituto de Antropología e Historia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte, la ANI y Min Cultura, logró obtener los respectivos permisos luego de mesas técnicas y trámites de todo tipo. El presidente se viene a dar cuenta que el Gobierno Nacional autoriza y luego se hace la inversión” señaló.

Frente a las advertencias sobre una posible entrega a privados, insistió en que se trata de una interpretación equivocada y señaló que lo que se busca es una “gobernanza colaborativa” que permita que el muelle tenga sostenibilidad en el tiempo.

“La gobernadora propone un modelo de gobernanza donde el 51% será público y el 49% participarán empresarios. Se busca también la participación social comunitaria. La intención es integrar una alianza público privada para garantizar el cuidado de la obra, el mantenimiento de esta”, agregó.

Finalmente, el congresista reiteró que la polémica tiene un trasfondo político y que el foco debería estar en los beneficios que traerá el proyecto para Buenaventura y el turismo en el Pacífico colombiano.