Cuenta regresiva para la Maraton de Cali 2026

Cali ya vive el ambiente de la Maratón 2026. A pocos días del evento, atletas aficionados y de alto rendimiento intensifican su preparación en la pista Pedro Grajales, afinando ritmo, resistencia y estrategia para una de las citas deportivas más importantes del calendario en la ciudad.

En este escenario, corredores ajustan los últimos detalles de cara a las competencias del 2 y 3 de mayo, que contarán con recorridos para distintos niveles. Catalina Valencia, quien participará en la prueba de 15 kilómetros, destacó el proceso previo a la carrera y la importancia de este tipo de eventos para la ciudad.

“Para mi participar en los eventos deportivos de mi ciudad es una forma de apoyar el lugar donde vivo y disfrutar esta gran fiesta. Uno de los mayores retos han sido los entrenamientos de intervalos; los trabajos de velocidad son exigentes y requieren mucha fortaleza mental y conciencia del proceso. Mis expectativas son sentirme bien, reflejar todo lo que he trabajado y vivir al máximo esta experiencia. Invito a todos los caleños a apoyar su ciudad, a respaldar el deporte y a entender que esto no es solo para nosotros, sino también para las generaciones que vienen. Hay que hacer bulla y demostrar que esto es grandeza”

Por su parte, Simón Granada se prepara para su primera maratón de 42 kilómetros, un reto que asume tras varios meses de entrenamiento enfocado en la resistencia y la constancia.

“La Maraton de Cali significa para mi recorrer mi ciudad haciendo lo que más me gusta. Lo más difícil son esas semanas donde hay que sumar muchos kilómetros, es tener mucha perseverancia y disciplina para lograr el objetivo. Ya me imagino la fiesta que va a ser la Maratón de Cali y ver como crece la ciudad con eventos deportivos de esta talla”, expresó.

La programación iniciará el 2 de mayo con recorridos de 4.2 y 1.6 kilómetros, ambos con salida desde las Canchas Panamericanas.

El 3 de mayo se disputará la jornada principal, que comenzará a las 5:00 a.m. con la prueba de 42 kilómetros, seguida por la carrera de 15 kilómetros a las 7:00 a.m., con recorridos que atravesarán varios sectores de la ciudad.

Con estos preparativos, Cali se consolida como escenario de grandes eventos deportivos y se alista para recibir a miles de corredores en una nueva edición de su maratón.