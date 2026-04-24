Concejal cuestiona avance de obras y pide cambios en el gabinete de Neiva

Neiva

El concejal de Neiva, Juan Diego Amaya, expresó su preocupación por el bajo avance de las obras prioritarias del Plan de Desarrollo municipal y por los resultados en materia de seguridad y servicios públicos. Según el cabildante, a casi el 60% del periodo de gobierno, el balance de ejecución es insuficiente frente a las expectativas de la ciudadanía.

Durante la entrevista realizada por Caracol Radio, el concejal señaló que, de las 19 obras consideradas prioritarias, solo cuatro han iniciado y al menos tres no se ejecutarían en lo que resta de la administración. Entre los proyectos que presentan mayores retrasos mencionó el puente entre El Tesoro y Cañabrava, el Centro de Bienestar Animal, la continuación de la Avenida de las Américas de la comuna 8 (calle sexta) iniciativa que calificó como fundamental para la movilidad y el desarrollo de la ciudad.

El cabildante también cuestionó el uso de los recursos provenientes de un crédito por 80 mil millones de pesos, indicando que no ha sido gastado en más de un 30% y que en gran parte se ha destinado a mantenimiento y reparaciones menores, en lugar de grandes obras estratégicas. No obstante, reconoció avances en la adecuación de canchas deportivas y en la pavimentación de algunas vías, aunque insistió en que el endeudamiento debe enfocarse en proyectos de alto impacto para la comunidad.

Finalmente, Amaya hizo un llamado al alcalde para realizar ajustes en su gabinete, especialmente en la Secretaría de Gobierno, argumentando que los indicadores de seguridad se han deteriorado en lo corrido de 2026. El concejal aseguró que el control político es una responsabilidad constitucional y reiteró que la administración debe tomar decisiones oportunas para mejorar los resultados y recuperar la confianza de los ciudadanos.