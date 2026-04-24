Ibagué tendrá una vía nueva que podría descongestionar la avenida Pedro Tafur

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la gerente de Proyectos de la Alcaldía de Ibagué, Erika Palma, se refirió a la obra que desarrollará la Alcaldía de Ibagué para unir a las comunas 8 y 9 a través de la calle 103, con el fin de disminuir el flujo vehicular de la avenida Pedro Tafur.

“La 103 será una nueva vía que va a conectar la carrera Quinta con el Aeropuerto y posterior a esto a través de los privados con instrumentos de planificación como es la plusvalía que nos van a hacer la vía desde la doble calzada del Aeropuerto con la Mirolindo”, dijo Erika Palma.

La funcionaria de la administración municipal resaltó que desde comienzo del mes de marzo el proceso arrancó con la revisión y ajuste del proyecto “Esta será una nueva vía que va a conectar las comunas 7, 8 y 9 que es la zona expansión y será parte del desarrollo para nuestra ciudad”.

Palma destacó que la calle 103 no solo será una vía para ayudar a agilizar el tránsito por la avenida Pedro Tafur, sino que será tendrá un factor diferencial como lo es un puente que unirá a los barrios Tolima Grande y la Ciudadela Simón Bolívar.

“Este puente nos vale más de $20 mil millones, tiene una estructura con una luz de 85 metros lineales y será uno de los granes componentes que tiene este proyecto para el desarrollo”, sostuvo Erika Palma.

Caracol Radio consultó al secretario de Infraestructura que manifestó que este proyecto para la infraestructura vial de la capital del Tolima lo ejecutará la Unión Temporal Vial 103 - Aeropuerto, que ganó la licitación pública.

La inversión de la Alcaldía de Ibagué será superior a los $37.000 millones, recursos provenientes de un empréstito que autorizó el Concejo.