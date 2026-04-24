En Quindío habrá mesas de diálogo para revisar incrementos del impuesto predial y avalúo catastral

Armenia

El subdirector de avalúos del IGAC Alexis Javier Carbonó Mendoza desde Armenia ratificó la importancia de las mesas regionales para revisar la actualización catastral que ha provocado el incremento del impuesto predial

Así lo dio a conocer el directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC durante el debate que se llevó a cabo en la asamblea departamental donde hubo presencia masiva de veedores, líderes sociales, campesinos, cafeteros, ganaderos, dueños de predios rurales, la procuraduría y delegados de la superintendencia de notariado y registro.

El subdirector de avalúos del IGAC Alexis Javier Carbonó Mendoza sobre las mesas indicó “Tenemos diferentes niveles de mesas, una en la que solicitan una revisión completa de toda la política, pero eso no está en cabeza del IGAC porque no es quien lleva las direcciones de la política pública del catastro multipropósito. El IGAC es otro gestor que interviene en el territorio y genera o a adelanta procesos catastrales para entregarle al municipio la base gravable para el para el cobro de impuesto predial.

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Y agregó “Ahora, hay otro nivel que es el de revisión para precisamente la aplicación del artículo 49, donde pueden haber existido algunas inconsistencias en la liquidación del avalúo por tener unas bases de datos supremamente desactualizadas. En ese sentido hemos solicitado la participación de los veedores de las administraciones municipales y entrar a revisar los valores y los incrementos que se aplicaron en la resolución 2057 y definir una ruta para si es necesario ajustar, si encontramos alguna inconsistencia, ajustar esos valores.

Precisamente si se ajustan estos valores hemos venido trabajando y encontramos que y tenemos los listados de incrementos, esos incrementos que parecen desproporcionados en cuanto a su crecimiento porcentual al compararlo incluso los avalúos la gran mayoría de los avalos se ajustan al comportamiento económico del municipio y entraremos a revisar y esa es la instalación de la mesa de trabajo que queremos establecer acá con los municipios, con los veedores para revisar algunos incrementos y mirar si se pueden ajustar, puntualizó el IGAC.

Debate Catastro Multiprpósito en asamblea del Quindío. Foto Adrián Trejos Ampliar Debate Catastro Multiprpósito en asamblea del Quindío. Foto Adrián Trejos Cerrar

Por su parte la coordinadora del grupo de inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público catastral en la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro Leidy Yadira Escamilla Triana, en su intervención en la asamblea indicó “hoy queda instalada en el Quindío la mesa departamental de seguimiento de la aplicación de las actualizaciones catastrales”

También anunció que convocará a los gestores catastrales IGAC, Masora y Amco en el Quindío, e invitó a la comunidad a radicar sus quejas e inconformidades ante la Superintendencia de Notariado y Registro.

Oscar Gutiérrez de dignidad agropecuaria

Es que el asunto en el que estamos hoy es que ya sabemos cuál es el problema, lo tenemos identificado y hay que pasar a la búsqueda de las soluciones, Como resultado de la movilización nacional que terminó en paro en muchas carreteras de varios departamentos, el gobierno nacional creó una mesa y estuvimos sentados en esa mesa.

Y en esa mesa se acordó que se hiciera unas mesas regionales y unas mesas locales donde se hagan los análisis necesarios el IGACO, MASORA, o AMCO o quien sea, explique cómo hicieron el avalúo, se haga la revisión general y como producto de eso terminen emitiéndose nuevas resoluciones que corrijan, cierto, todos los entuertos generados por la actualización catastral.

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¿Estamos en eso? Entonces, la intervención va dirigida a orientar un poco, cierto, a las comunidades del Quindío para que exijan la Constitución de la revisión uno por uno cierto de todos los avalúos de sus municipios y después de eso exijan también resoluciones que resuelvan el problema.

Si eso no se hace, creo yo, seguramente volverán las comunidades de cierto a las carreteras y a las plazas a defender su patrimonio y sus ingresos.