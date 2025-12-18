En la temporada decembrina ya van 50 kilos de pólvora incautados por la Policía en Quindío

Armenia

Y es que las autoridades intensifican los controles debido al uso indiscriminado de la pólvora y teniendo en cuenta que se acercan unas fechas clave como son el 24 de diciembre, Navidad y 31 de diciembre que es la celebración de fin de año.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento evidenció que es alta la preocupación por la falta de cultura ciudadana que deriva en quemados con pólvora.

Fue claro que ante este panorama realizan las intervenciones correspondientes como actividades permanentes de vigilancia y control.

Reconoció que en Armenia hay lugares y sitios autorizados para la comercialización como lo establece el decreto municipal por lo que han incrementado los operativos para garantizar que se cumplan los parámetros en cuanto a la prohibición de cualquier artefacto que contenga fósforo blanco, debido al grave riesgo que representan para la integridad física.

“Una preocupación constante, lamentablemente hemos tenido incidentes derivados de la mala manipulación de estos elementos y ha sido, digamos, una consigna también permanente de este comando del departamento, está realizando actividades permanentes de vigilancia y control. Hay lugares y sitios autorizados para la venta. Allí estamos haciendo controles con las autoridades de índole municipal, con las alcaldías, con las secretarías de gobierno, pero también en los diferentes sitios incautando este tipo de artefactos”, mencionó.

Explicó que a la fecha ya son 50 kilos de pólvora se han logrado incautar y destruir, sin embargo, envío un llamado especial a la comunidad para fortalecer la cultura ciudadana y evitar el uso de estos elementos con el objetivo de vivir una navidad tranquila.

“Ya son más de 50 kilos los que se han logrado incautar y destruir en lo que va a corrido de esta Navidad, pero aquí es un llamado urgente y necesario a la cultura ciudadana, a ese nivel de responsabilidad que como adultos, que como padres tenemos que tener frente a la manipulación, pero sobre todo frente al cuidado de nuestros niños", mencionó.

Añadió: “Si nosotros vamos a a tomar la decisión irresponsable de quemar pólvora, por lo menos, no ponga en riesgo la salud de nuestros menores y de nuestros niños niñas y mucho menos los deje quemar a ellos pólvora, así que tengan en cuenta esto, no permitamos que la Navidad se convierta en una tragedia y que una Navidad contrario a dejar una huella positiva en nuestros niños le genere una marca imborrable para su vida producto de una quemadura, de una lesión".

El caso reciente se registró en la vía La Línea donde los uniformados al requerir la verificación de la carga transportada por un camión que cubría la ruta Bogotá – Cali, encontraron en su interior 96 elementos de pólvora conocidos como “bazucas”.