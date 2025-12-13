15 kilos de pólvora han sido decomisados por las autoridades en el Quindío

Armenia

Cada municipio del departamento ha establecido las diferentes regulaciones frente al uso de la pólvora por las implicaciones que genera, sin embargo, en Armenia se permite la comercialización bajo ciertos parámetros.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento envío un llamado especial a la ciudadanía para denunciar oportunamente sobre las fábricas, expendios clandestinos de este tipo de elementos con el fin de prevenir afectaciones.

"Y siempre queremos hacer el llamado para que el tema de la quema de pólvora deje de ser un tema cultural, que tomemos realmente conciencia, que no juguemos no solamente con la integridad nuestra, sino que respetemos nuestros niños y nuestras niñas. No puede ser posible que se sigan presentando temas de niños quemados y la gente siga en este tema de seguir quemando pólvora de manera irresponsable", manifestó.

Enfatizó en que están revisando con las secretarías de gobierno de los diferentes municipios para dar cumplimiento a los requisitos que han establecido en el marco del uso y venta de pólvora que contenga fósforo blanco, la prohibición a los menores de edad entre otros.

Aseguró que es muy complejo el tema puesto que es imposible contar con un policía las 24 horas para que evite la venta a menor de edad o que el adulto queme pólvora delante de sus hijos.

“Estamos revisando con nuestra Secretaría de Gobierno de los diferentes municipios que se cumplan los requisitos que ellos mismos han establecido para la venta de pólvora, tema de fósforo blanco que no sea venta a menores de edad, pero por supuesto que tener un policía allí 24 horas todo el tiempo para revisar que no le vendan a un menor o para que que el adulto irresponsable queme pólvora delante de los niños es muy difícil. Esto es un tema de conciencia y de cultura ciudadana", mencionó.

En cuanto al trabajo operativo de incautación, informó que han incautado 15 kilos de pólvora inicialmente en la ciudad de Armenia por eso refuerzan los controles para disminuir la comercialización de venta irregular.

“Vamos a hacer un control diario de las actividades que los comandantes de estación me realizan en cada jurisdicción para evitar la venta y la comercialización de pólvora en sitios que no son autorizados y bueno, vamos a estar muy pendientes de eso porque repito no solamente como comandante la policía, sino como persona me duele cada vez que veo un reporte de un niño quemado", advirtió.

Manifestó que el caso reciente se presentó en el centro de la ciudad donde mediante registro a personas en vía pública incautaron volcanes, bengalas, tacos, papeletas, sirenas, voladores, entre otros, avaluados en más de 2 millones de pesos.

Reiteró que si alguien observa la venta o uso de pirotecnia de manera ilegal es clave reportar a través de la línea única de emergencia 123.