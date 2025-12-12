Aumenta la cifra de quemados con pólvora en el Quindío, las autoridades reportan 13 afectados

Armenia

Y es que es alta la preocupación en el departamento por el uso de la pólvora que ha generado afectaciones a 13 personas en lo que va del mes de diciembre.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que es muy compleja la situación puesto que se encienden las alarmas porque de seguir subiendo las cifras podría ubicarse al Quindío entre las cinco regiones con más lesionados por pólvora en el país.

“Nosotros estamos muy preocupados porque a la actualidad llevamos alrededor de 13 personas afectadas con con pólvora. Departamentos como Cundinamarca llevan 15 y la proporcionalidad de poblaciones es muy grande, es decir que nosotros proporcionalmente estamos muy elevados, que si nos descuidamos y estamos entre los cinco primeros lugares a nivel nacional", mencionó.

Fue claro que la preocupación también se centra en que algunas entidades territoriales no prohíben, sino que incentivan la venta de este tipo de elementos lo que genera mas complejidad a la hora de establecer los respectivos controles.

Añadió: “Nos preocupa más es cuando algunas entidades territoriales no prohíben, sino que incentivan la venta de la pólvora y eso es lo que nos está generando este tipo de inconvenientes".

“La verdad es que tenemos algunas afectaciones estamos haciendo un análisis, vamos a hacer unos llamados de atención respetuosos, por supuesto. recuerde que el gobierno departamental no es el dueño del territorio, sin embargo, estamos prestos para ayudar", puntualizó.

En cuanto a los menores de edad dijo que es otro factor que preocupa por eso extenderán el llamado especial entendiendo que el gobierno departamental no es el dueño del territorio.

Aclaró que la responsabilidad de los padres es sobre los menores de edad donde es fundamental el control desde la casa para evitar que siga aumentando la cifra de lesionados en el departamento en el marco de la temporada decembrina.

“Si usted como padre de familia no tiene el control de su hijo menor de edad, que yo sé que es complejo, pero si no tiene el control, pues estamos graves. Entonces, aquí es el control desde la casa y también la crianza, la orientación, porque muchas de las personas que han sido lesionados por elementos de pólvora, son personas que observan y muchos de ellos son los padres de familia que están quemando la pólvora y que sus hijos están siendo afectados", alertó.

Según el instituto nacional de salud, seis de los casos de quemados con pólvora se registraron el 8 de diciembre donde el 72% fue afectado por la manipulación de este tipo de elementos.