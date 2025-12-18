¿De qué manera se pueden recuperar las semanas cotizadas en Colpensiones?: Este es el proceso

En Colombia, una persona debe cumplir con mínimo 1.300 semanas cotizadas en su fondo de pensiones para acceder a la jubilación. Además, es necesario que tenga por lo menos 62 años de edad (hombres) o 57 años (mujeres), tal como lo establece la Ley 1753 de 2015.

Para tal fin, los afiliados pueden verificar las semanas que llevan cotizadas por medio de la historia laboral que emite su respectivo fondo de pensiones, incluyendo Colpensiones. Este documento también muestra el empleador que se encargó de realizar el respectivo aporte en el momento que prestó sus servicios para él.

Pese a ello, algunos pensionados muestran su preocupación ante el hecho de que algunas de las semanas que cotizó no aparezcan reflejadas en su historia laboral ante la falta de registros, lo que además dificulta la posibilidad de acceder a la pensión. Ante esta situación, Colpensiones señala la forma en que se puede recuperar este tiempo siempre y cuando cumpla con algunas condiciones previamente establecidas.

¿Por qué pueden haber semanas perdidas en la historia laboral?

Algunas de las causas más comunes por las cuales no aparecen algunas semanas que ha cotizado en su fondo de pensiones son las siguientes:

Errores al momento de reportar los aportes en pensión.

Omisión por parte de los empleadores para realizar este pago.

Mora en los aportes que realiza el empleador.

Diferentes inconsistencias en la historia laboral.

Si un trabajador en Colombia se encuentra afiliado a Colpensiones, y además se ha visto afectado por alguna de estas causales, puede presentar la solicitud para recuperar las semanas cotizadas que no aparecen registradas. Eso sí, debe demostrar que los aportes se realizaron en ese momento para llevar a cabo la corrección de su historia laboral.

En este caso, si logra presentar los documentos completos que justifiquen su solicitud, se procederá con el respectivo trámite para que pueda ver las semanas faltantes y así logre cumplir con el requisito que le permita acceder a su pensión.

¿Qué documentos necesita el trabajador?

Para que un trabajador pueda solicitar la corrección de su historia laboral, deberá presentar los siguientes documentos:

Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150% , aplica cédula de ciudadanía y cédula de extranjería.

, aplica cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. Formulario de solicitud de corrección de historia laboral , donde se podrán identificar los períodos no reportados.

, donde se podrán identificar los períodos no reportados. Soportes de cotización: algunos documentos que son válidos para justificar los aportes hechos a pensión son el certificado laboral, los comprobantes de pago o los desprendibles de nómina. De esta manera, puede demostrar que estos se hicieron de forma definitiva.

Una vez el empleado cuente con esta documentación, deberá radicarla en un Punto de Atención de Colpensiones, un SuperCADE (para quienes residen en Bogotá) o desde la plataforma virtual habilitada por la entidad para tal fin.

Por otra parte, el tiempo de respuesta puede variar dependiendo de los períodos que se deban corregir dentro del historial laboral; por lo tanto, es importante que el trabajador adjunte toda la documentación correspondiente para que se pueda atender su solicitud lo más pronto posible.