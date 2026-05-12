Juan Gonzalo Castaño renuncia a la junta directiva de Ecopetrol: esta es la razón
Castaño fue nombrado por el presidente Gustavo Petro en febrero de este año, pero en la última asamblea votó en contra de la continuidad de Ricardo Roa en la petrolera. Por ahora no será reemplazado.
Juan Gonzalo Castaño renunció a la junta directiva de Ecopetrol este martes, tras ladiscrepancia que tuvo con el Gobierno Nacional
Recordemos que él fue nombrado por el presidente Gustavo Petro en febrero de este año, pero en la última asamblea votó en contra de la continuidad de Ricardo Roa en la petrolera.
Por eso, el mandatario pidió hacer este martes una asamblea extraordinaria, con el objetivo de pedirle su renuncia.
Sin embargo, él se adelantó y renunció.
Algunas personas al interior de Ecopetrol interpretan esto como una retaliación por su postura frente a la permanencia de Ricardo Roa en la entidad, en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra por la campaña Petro Presidente.
Por ahora su puesto en la junta de la petrolera no será reemplazado.
¿Quién es Juan Gonzalo Castaño?
Es Ingeniero de Petroleos de la Academia Estatal del Petroleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú (Rusia). Es Master of Science en Ingeniería de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú (Rusia) y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes.
Recientemente se desempeñó como Director Técnico Científico en PetroLife Enhanced Oil Recovery, Director técnico en CI Multiservicios de Ingeniería 1A S.A. Trabajó por más de 20 años en ECOPETROL S.A. hasta el año 2021 y su último cargo fue Ingeniero Integral de Yacimientos en la Gerencia de Excelencia de Innovación y Tecnología del ICP (hoy ICPET). Fue asesor en la Comisión V de la Cámara de Representantes, asistente en el Senado de la República y consultor de Censat.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...