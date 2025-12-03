El cometa 3I/Atlas estará más cerca de la Tierra en diciembre: ¿Desde cuándo se podrá ver?

Aunque no es anormal que algunos cuerpos celestes, como cometas y asteroides, pasen cerca de la tierra, la llegada de 3I/Atlas al sistema solar ha generado toda clase de hipótesis y especulaciones. Desde sorprendentes volcanes de hielo, hasta extraños cambios de aceleración y chorros de gas, las características de 3I/Atlas no han dejado en los últimos meses de captar la atención de la ciencia.

Ahora, en el último mes de 2025, el misterioso cometa llegará a su punto más cercano con la Tierra, marcando un momento clave de observación y análisis para los científicos y aficionados a la astronomía. ¿Será posible observarlo desde la tierra? ¿Representa algún peligro la llegada de 3I/Atlas? Entérese a continuación.

¿Qué es el objeto 3I ATLAS y por qué es tan importante?

Como su nombre lo indica, 3I es el tercer objeto interestelar que se registra por los instrumentos en nuestro planeta, después de los recordados Oumuamua y Borisov. Estos cuerpos son los únicos que provienen desde el exterior de la Vía Láctea, en una región conocida como el “disco grueso” donde se encuentran las estrellas más antiguas, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea, ESA.

Un estudio del departamento de Física de la Universidad de Oxford llegó a la conclusión de que 3I/Atlas podría tener más de siete mil millones de años (más antiguo que la formación del sistema solar). Tratándose entonces de una oportunidad sin precedentes para obtener información de un lugar completamente distante y diferente de lo que hasta ahora conocemos de los confines de la galaxia.

Siguiendo los datos del centro NOIR Lab recopilados por DW, se conoce también que el 3I es mucho más grande de sus antecesores, con un diámetro estimado en unos 20 kilómetros, una órbita visiblemente alargada y una velocidad vertiginosa que supera los 57 kilómetros por segundo (más de 205.000 kilómetros por hora).

¿Cuándo será visible el cometa 3I/Atlas?

Según lo explicado por la Nasa, en octubre de 2025 3I/Atlas pasó detrás del Sol, lo que hizo imposible su observación durante gran parte del mes. La visibilidad se reactivó a partir del 31 del mismo mes y ahora el cometa puede ser nuevamente observado desde la Tierra.

La agencia espacial señala que el cometa se puede ver en el cielo antes del amanecer, “incluso con un pequeño telescopio”. En ese sentido, el cuerpo celeste será visible hasta la primavera boreal, que se espera llegue el 20 de marzo de 2026.

Así las cosas, la ESA confirmó que el cometa no representa ningún peligro para el planeta, dado que pasará a una mayor distancia media que la existente entre la Tierra y el Sol; de igual manera, la institución europea destacó que el paso de 3I/Atlas será inofensivo para otros planetas del sistema solar.

¿Dónde ver el cometa 3I/ATLAS en vivo?

La Nasa ofrece el servicio de simulación en línea ‘Eyes on the Solar System’ el cual muestra la ubicación actual y la trayectoria pronosticada para el cometa, a medida que se desplaza a través del sistema solar, la plataforma es intuitiva, aunque está disponible únicamente en inglés.