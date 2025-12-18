Asesinado Gilberto Jesús Calao, director de la DIAN en Tuluá

#ATENCION| En un atentado sicarial en el barrio El Jazmín, de Tuluá, fue asesinado Gilberto Jesús Calao González, quien se desempeñaba como director de la DIAN seccional Tuluá. https://t.co/vwS5QSGZRX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025

Las autoridades del departamento del Valle del Cauca avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de Gilberto de Jesús Calao González, director de la DIAN seccional Tuluá.

El atentado ocurrió este jueves en el barrio Jazmín, cuando el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo. Según información conocida por Caracol Radio, Calao González fue interceptado por sicarios que dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.

Hasta el momento, no se han reportado capturas ni detalles sobre el móvil del crimen. La Policía Nacional y la Fiscalía trabajan en la recolección de evidencias y el análisis de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los responsables.

Este hecho genera alarma en la región, donde persisten amenazas contra funcionarios públicos.